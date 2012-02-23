〔中国债市动态〕现券收益率继续盘整,市场情绪仍偏谨慎

路透北京2月23日电---中国银行间债市周四早盘现券收益率续盘整.资金面继续偏紧张,但收益水平经前期调整後,当前尚能为谨慎的机构所认可;农发行七年新债结果完全符合预期,对现券影响不大.

市场人士并指出,周五调降存款准备金率资金释放出来後,现券收益率或有小幅下行空间;不过结合国库现金招标情况等做判断,市场情绪仍偏谨慎;机构对利率债走势分歧较大,低评级信用债表现或好一些.

"今早现券比较平静,"华东地区一银行交易员称,"资金还是比较紧,不过(现券收益率)之前上了一波,现在也差不多;农发七年新债结果跟二级差不多,没大影响."

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四上涨.虽然明日就是下调存准率执行日,但大额逆回购到期和月末效应的利空因素令投资者愈加谨慎,周五後资金面预计仍将维持紧平衡的市况.[CN/CN]

中国农业发展银行今日招标的七年期固息金融债,中标利率符合市场预期,亦接近二级市场水平.作为今年首期非国开七年期金融债,配置价值尚可,加之投资者对未来资金谨慎性乐观,需求表现中性.[ID:nCN1406786]

另据业内人士稍早透露,财政部与央行周四进行的中央国库现金管理商业银行六个月定期存款招投标,中标利率6.80%,较去年10月创出的历史高点6.83%仅一步之遥.[ID:nCN1405098]

北京时间11:57,剩余期限约9.5年的固息国债110019券最新双边报价CN110019=CFXM在3.5300%/3.5000%,上日尾盘收报3.5300%/3.5050%.

剩余期限约0.79年的央行票据1101094券最新双边报价CN1101094=CFXM在3.4550%/3.4450%,上日尾盘收报3.4700%/3.4550%(完)