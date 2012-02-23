〔中港个股〕中国南车拟2月底启动A股定向增发路演,募资至多90亿元--消息

路透北京2月23日电--继中国轨道交通装备制造商--中国南车(601766.SS)(1766.HK)的A股定向增发申请上月获证监会审核通过後,该公司一位知情人士透露,公司拟于本月底启动路演,并争取3月份启动发行.此前公司已将融资规模由逾百亿元人民币调低至不超过90亿元.

上述不愿具名的消息人士表示,之所以准备启动增发,是基於公司对目前中国资本市场的判断以及公司去年的业绩表现较佳.

不过他提到,目前主要的不确定性来自基金和保险机构等投资人的认可程度.

"我们希望在3月份(增发),但是还要看整个路演以後投资者的信心."该人士对路透说.

中国南车集团新闻处对上述消息不予置评.

而其同行中国北车601299.SS之前刚刚调整了融资方案,指因资本市场不景气将定向增发改为向全体股东配股,募资金额上限亦由原来方案的逾百亿元,降至不超过71亿元.[ID:nCN1403992]

受"7·23"温州动车事故冲击,中国两家主要的轨道交通装备制造商--中国南车与中国北车公司股价一度大幅下挫,资金链面临紧张,再融资需求较为迫切.

中国南车於去年6月首次披露其A股再融资计划,并於9月进行方案调整,下调增发价格至每股4.46元人民币,并将募资规模从百亿以上调降至最多90亿元人民币,其中大股东南车集团拟以不低於人民币60亿元现金参与认购.

中国南车此次A股定向增发申请已於今年1月11日获中国证监会发审委审核通过.

其A股周四上午收盘报4.86元,最近一个月股价上涨2.7%,同期上证综指.SSEC累计升4.5%.(完)

(北京中文部宿泱韫对此文亦有贡献)