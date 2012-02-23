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亚洲 | 2012年 2月 23日 星期四 12:07 BJT

〔东京汇市〕日圆/美元小升,但仍接近七个月低位

* 日圆大跌後暂获喘息,但上涨受限

* 美元兑日圆受到日本进口商买盘支撑

路透新加坡2月23日电---日圆兑美元周四小升,但仍盘旋在接近七个月低位的地方,美元受到日本进口商买盘的支撑.

美元兑日圆已从2月初所及低位攀升5.4%,近期涨势暂歇.

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