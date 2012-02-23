〔中国货币市场〕回购利率上涨,逆回购到期及月末因素掣肘资金面回暖(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海2月23日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四上涨.虽然明日就是下调存准率执行日,但大额逆回购到期和月末效应的利空因素令投资者愈加谨慎,周五後资金面预计仍将维持紧平衡的市况.

交易员指出,央行上周五针对部分机构操作的七天期逆回购将於明日(24日)到期,虽然操作量未公开,但预计逾千亿,将对冲掉部分下调存准率释放的资金.加之月末临近,银行对融出资金更小心,即使降准实施後,资金面也不会迅速回暖.

"逆回购具体的量不知道,但是少不了,至少上千亿,抵掉挺大一部分的存准下调(所注入的流动性),实际(降准)流入市场的资金远没有4,000亿那麽多."上海一银行交易员称.

中国证券报此前援引消息人士透露,由於资金面告急,央行17日以数量招标方式针对部分公开市场一级交易商开展了七天期逆回购操作,利率为5.18%,规模不详.[ID:nCN1397944]

中国人民银行将自24日(周五)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年首次下调.本次下调後,大型金融机构的存准率将调降至20.5%,预计将向金融系统注入资金约4,000亿元人民币.[ID:nCN1398154]

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较後清算.业内人士表示,本周25日恰逢周六,因此本次上缴将提前於24日(周五)进行.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:55 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 5.2441 5.0588 18.53 2,019.41

七天CN7DRP=CFXS 5.5236 5.1028 42.08 757.62

14天CN14DRP=CFXS 6.4274 5.0119 141.55 84.58

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 5.1992 5.0225 17.67 584.75

七天CHICNY7D=CFXS 5.3282 5.1564 17.18 81.30

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 6.7600 2.7800 398.00 448.62

七天<0#CN7DRPO=SS> 5.0200 5.0000 2.00 53.44

14天<0#CN14DRPO=SS> 4.8000 4.1500 65.00 2.48

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 5.1900 5.0400 15.00

七天CN7DRPFIX=CFXS 5.4800 5.0300 45.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 6.4200 4.9600 146.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 5.2192 5.0167 20.25

七天SHICNYSWD= 5.4850 5.0317 45.33

三个月SHICNY3MD= 5.3044 5.3055 -0.11

===============================================================================(完)

--发稿 刘昕; 审校 黄凯

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