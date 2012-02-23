《中国公开市场分析》操作暂停但仅净投放20亿,灵活调控重视资金松紧

* 本周暂停公开市场操作,净投放20亿元

* 因存准率宣布下调後,市场资金面仍持续紧张

* 未来央行操作仍将体现逆向调控和灵活性

路透上海2月23日电---面对资金面持续紧张,中国央行本周暂停公开市场操作,但净投放金额仅20亿元人民币.业内人士称,为支撑经济和防范通胀反弹,央行的政策目标是保持流动性处於适当的"紧平衡"状态,未来公开市场操作将充分体现逆向调控思路和灵活性.

他们指出,虽然央行上周末宣布调降存款准备金率,但资金释放还需要等到本周五,因此未对货币市场利率产生立竿见影的效果.不过,预计随着3月公开市场到期量的增多,紧绷的资金面将逐步得到缓和.

"当前央行(公开市场操作)的目标很明确,就是要防止资金市场的过度波动,但动作上是可以很灵活的,"南京银行金融市场部一位分析师称.

路透统计显示,3月份,央行公开市场央票和正回购到期将分别达1,720亿和720亿元;而本月仅有120亿元.

她进一步表示,因为面对的国内外经济形势不确定性较大,所谓的政策预调空间也就变得十分有限,目前只能是走一步看一步.如果本周五(24日)之後资金面还是没有缓解,央行就不可能加大公开市场的资金回笼力度.

央行将自2月24日起下调存款准备金率0.5个百分点,为今年首次调降.但此次意外降准凸显央行促信贷、稳增长的政策意图,并不意味着政策全面宽松,央行谨慎态度暂时尚未改变.[ID:nCN1398558]

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四上涨.虽然明日就是下调存准率执行日,但大额逆回购到期和月末效应的利空因素令投资者愈加谨慎,周五後资金面预计仍将维持紧平衡的市况.[ID:nCN1406882]

**操作强调灵活性**

上海一位银行交易员认为,央行操作可以很灵活,如果资金持续紧张,可以续作逆回购或者再次下调准备金率;而如果宽松了,则可以重启央票发行,必要时还可以进行窗口指导.

本周央行公开市场央票和正回购操作均暂停,其中一年及三个月期央票均为约连续两个月停发.此外,有市场人士透露,央行在本周初同样向部分机构进行了逆回购操作,但路透尚无法对此进行确认.

"最不好说的是外汇占款,虽然1月份有所回升,但之後怎样还不清楚,"上述交易员说.

根据央行数据计算,今年1月外汇占款新增约1,409亿元,是连续三个月下跌後首次增加.不过,当月财政存款季节性增加3,503亿,抵消了外汇占款货币投放效果.[ID:nCN1400562]

申银万国证券研究报告指出,中国财政存款的增减具有非常明显的季节性.一般来说,季末和年末财政存款的增量都会相对较小或者为负,季初财政存款增幅都会较大.具体来看,1月、4月、5月、7月、10月财政存款都会明显的增加,9月和12月财政存款会减少,2月、3月波动幅度都不大.

央行此前货币政策执行报告称,将密切关注外汇占款恢复增长、流动性投放增加的形势变化及其可持续性,进一步提高调控的针对性、灵活性和前瞻性.保持银行体系流动性处於适当水平,合理引导货币市场利率.且仍有必要防范未来物价出现反弹.[ID;nCN1391438]

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

------------------------------------

央票发行(周二) --

(周四) --

正回购 (周二) --

(周四) --

央票到期 20

正回购到期 --

====================================

净投放 20 (完)

--发稿 周晓峰; 审校 张喜良

中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]

中国债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]

中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]

中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]

中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]

索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02

央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>

金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>