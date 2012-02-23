〔路透专访〕高收益债或成公司债"升级版",中小上市公司是发行主体--中诚信

* 初期发行人评级可能仅放宽至BBB级

* 公司债的"升级版",中小上市公司或是发行主体

* 需做好投资者市场培育

* 制度建设亦要发挥债券的并购、信用等多重功能

* 建立多层次流通市场

作者 周晓峰

路透上海2月23日电---中国高收益债开闸在即,不过中诚信证券评估有限公司将其定义为公司债的"升级版",预计初期发行人评级可能仅放宽至BBB级,而许多中小上市公司有望成为潜在发行主体.

中诚信副总裁陈斌在接受路透专访时并指出,发展高收益市场的核心在於做好投资者市场的培育;若要进一步做大,还需发挥其并购和信用等多重功能,并建立多层次的流通市场.

"我觉得是不会很快,就算推出,也肯定不会是非投资级的,"他说,"改一项法规容易,但培育一个市场还得慢慢来."

陈斌指出,在央行发布的信用评级业务规范中,定义AA级的违约风险其实是很低的,A则是较低,BBB级为一般.但後两类企业其实非常多,在上市公司中也是主要的群体.

他预计,中小上市公司很可能是此次高收益债推出主要覆盖的发行人,也是公司债的"升级版".

"去年我们做过统计,上市公司对公司债的参与度只有7.8%,非常低.但实际上,在中国能够上市的企业都是经过一遍筛选的,风险相对较低,"他说.

去年以来,证监会简化了公司债券的审批流程,加快了公司债的发行速度.但即便如此,目前公司债的存量相比企业债和中期票据等其它债券融资规模也仍然较小.

截至目前,中国债券市场上并没有发生过实质性的违约.无论是2006年的福禧短融案,抑或去年的地杰通信事件,最终均未发生事实违约.不过联合资信上周第三度调降山东海龙(000677.SZ)评级,其会否成为首个违约案例引人关注.

评信级别在标准普尔公司BB级或穆迪公司Ba级以下的公司发行的债券,因其高风险、高收益的特性,亦被称为"垃圾债".近期有国内媒体报导称,高收益债相关办法有望在近期颁布,并且最快本月落地实施,而管理将实行备案制.[ID:nCN1371172]

**发挥高收益债多重功能**

中国监管机构对发债主体的控制一直较为严格,已经公开发行债券企业的资信评级普遍较高,大多在AA级以上.以2011年发行近3,500亿元人民币的企业债为例,主体评级为AAA的债券发行量占比逾四成,其余主体评级多在AA上下.

为促进高收益债市场发展,陈斌建议,未来监管层需要在投资者市场准入、投资范围限制等方面做出适当调整.

"譬如批准发行针对高收益债市场的公募基金、理财产品,引入资产管理公司、再保险公司等更多不同风险偏好的投资者,"他说.

而除融资和利率功能之外,公司债市场还有并购及信用等多重功能.陈斌称,从美国垃圾债市场的发展经验看,垃圾债在推出之後的很长一段时间也并没有获得爆发式的发展,直到其与上市公司控制权市场结合起来.

"投资者可以通过债券市场,在特定情况下--比如发生违约和财务困难的时候,取得上市公司的控制权,"他说.

债权转股权在中国并非没有先例,之前四大国有银行为剥离坏账而成立的资产管理公司,其许多资产最终都转成了上市公司股权,并获得不菲的收益.目前这四家资产公司正加快向综合金融服务机构商业化的转型.

陈斌并建议,考虑到高收益债发行人资质参差不齐,发行规模、发行期限、利率以及信用风险各有不同等特点,使得其流动性相对较差,故应成立场外交易等多层次的流通市场

目前中国国内公司债仅可以在沪深两地交易所交易,而不像欧美等发达国家,有柜台交易市场可供流通.(完)