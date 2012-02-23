〔中国汇市〕人民币兑美元早盘略跌,缺乏方向指引令在岸与离岸汇差收窄

* 政策面淡静,汇价缺乏方向指引

* 在岸与离岸市场汇差收窄

* 希腊纾困协议达成後,国际汇市趋平稳

* 近期人民币料延续盘整走势

路透上海2月23日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四早盘略跌,但仍徘徊在近期盘整区间6.30元附近.希腊纾困协议达成後国际汇市趋於平稳,再加上近期国内政策面淡静,令人民币交投缺乏方向,汇价在观望中陷入持续盘整.

交易员并指出,离岸市场一般较在岸市场对未来预期反应灵敏,但近期也因为没有方向指引,只能跟着在岸市场波动,目前两个市场汇价走势非常接近.

"看着中间价确定往什麽方向,汇价波动也不大."上海一银行交易员称."离岸市场也看不出方向,只能跟着国内汇市走."

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.3031元,上日为6.2988元;北京时间12:11,人民币兑美元即期CNY=CFXS报6.3003元,较上日6.2960元微升.

上述交易员还提到,由於汇市观望情绪较重,尽管中间价会引领汇市小幅涨跌,但预计总体不会脱离目前盘整的走势;此外,央行关於资本项目开放的报告或仅是讨论研究,是否实施还存在很大不确定性,不会对近期人民币走势造成影响.

中国人民银行调查统计司课题组发布报告指出,中国当前正处於资本账户开放战略机遇期,开放的风险基本可控,不能过分强调利率市场化、汇率自由化或者人民币国际化条件完全成熟再进行资本账户开放.[ID:nCN1406594]

东京汇市日圆兑美元周四小升,但仍盘旋在接近七个月低位的地方,美元受到日本进口商买盘的支撑.[FRX/CN]

离岸市场上,北京时间12:23,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2985/15元,上日尾盘报6.2970元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.2810/60,上日尾盘为6.2800元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 曲伟治; 审校 乔艳红

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