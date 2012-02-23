《国际主要央行公开市场操作一览》--2月23日

路透上海2月23日电---上周四以来美联储在公开市场操作中卖出短期债券,买入长期债券;欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性,台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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2/22 买入公债 18.39 02/15/2036-02/15/2042

2/21 卖出公债 -86.10 12/15/2012-05/31/2013

2/17 买入公债 49.60 02/28/2018-02/15/2020

2/16 买入公债 18.10 02/15/2036-02/15/2042

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克表示,尽管近期经济有改善迹象,但复苏还是"慢得令人沮丧".经济复苏缓慢限制了有利放贷的机会.[ID:nCN8517528]

--2月21日公布的美联储会议记录显示,波士顿联邦储备银行在1月希望下调贴现率.根据会议记录,波士顿联储银行希望将贴现率由目前的0.75%下调至0.5%,因预计经济成长缓慢、楼市持续疲弱以及失业率居高不下等.[ID:nCN8519979]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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2/22 七天期反向交易 36.06(亿美元) 0.60%(固定利率)

2/21 七天期反向交易 1,664.90 1.00%(固定利率)

七天期定期存款 -2,195.00 0.27%

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

--欧洲央行(ECB)希望其下周第二次提供低成本超长期资金之举将是最後一次,并把确保欧元区长期前景的任务交还给区内各国政府.ECB管委会重要成员私下希望,2月29日贷款操作的需求能远低於部分人士预期的1万亿(兆)欧元,从而支持其有关这应是最後一次此类操作的观点.[ID:nCN1404200]

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 27,780

上周三 29,280

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当期变化 -1,500

金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

《本周主要新闻》

--日本央行总裁白川方明表示,央行的新物价目标类似于美联储的通胀目标,反击外界关於其未就重振经济做出大胆承诺的指责."日本央行将继续采取有力的货币宽松政策,关注其中长期物价目标,"他说.暗示日本央行准备长期保持超宽松货币政策.[ID:nCN1396712]

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持在0.87%,91天期存单利率持稳於0.93%.

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布,当日共发行301亿台币存单,相较存单到期金额128亿,存单发行余额增加173亿.[ID:nCT0435756]

--台湾央行周二公布,当日共发行675亿台币存单,相较存单到期金额72.5亿,存单发行余额增加602.5亿.[ID:nCT0435246]

--台湾央行周一公布,当日共发行1,339亿台币存单,相较存单到期金额1,333亿,存单发行余额增加6亿.[ID:nCT0434688](完)

--整理 李宏薇; 审校 边竞

全球主要央行动态........................[CN/MMTCN-FED]

央行相关消息.................................[CEN-CMN]

全球主要央行会议预告.........................[CEN/CN]

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......[KEYINT/CN]

全球重要经济事件一览表.....................[M/DIARYCN]

美国--FEDOPS

欧洲--ECB15

日本--[JP/MMT]