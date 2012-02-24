《中国债券市场每日交易备忘》--2月24日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国浦发银行( 600000.SS )300亿元人民五年期固息金融债,利率申购区间4.20%-4.40% 江阴兴澄特种钢8亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),中国银行主承 中铝公司50亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),招商银行及北京银行主承 石家庄2.8亿元两年期中小企业集合票据簿记建档(债项评级AAA,中债增进担保),中信银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 巨石集团7亿元一年期短融041259009,票面利率6.00% 浙江荣盛控股10亿元三年期中票1282040,票面利率6.31% 中国电力投资集团23亿元一年期短融041261008,票面利率4.55% 淮南矿业集团15亿元一年期短融041262007,票面利率4.55% 铁道部150亿元五年期中票1282039,票面利率4.60% 延安城投15亿元五年期固息债1280009,票面利率7.05% 山东高速集团20亿元10年期固息债1280010,票面利率5.72% 珠海华发集团25亿元六年期固息债1280014,票面利率8.43% 青岛城投8.6亿元五年期固息债1280015,票面利率6.19% 青岛城投8.4亿元七年期固息债1280016,票面利率6.89% 铁道部150亿元五年期中票1282039,票面利率4.60% 浙江荣盛集团10亿元三年期中票1282040,票面利率6.31% ============================================================================== 三、缴款: 华泰集团6亿元一年期短融 浙江国际贸易集团10亿元一年期短融 桑德环境( 000826.SZ )4亿元一年期短融 深圳华强集团5亿元三年期中票 青岛渤海农业公司3.5亿元一年期短融 百联集团10亿元一年期短融 珠海华发集团25亿元六年期固息债1280014,票面利率8.43% 辽宁方大集团5亿元六年期固息债1280020,票面利率8.09% 辽宁方大集团5亿元七年期固息债1280021,票面利率8.29% ============================================================================== 四、还本付息: 中国人民银行10亿元三个月期央行票据1101091到期兑付,参考收益率3.1618% 武汉钢铁集团60亿元一年期短融1181065到期兑付,票面利率4.49% 中国石化( 600028.SS )( 0386.HK )35亿元10年期固息债048001付息,票面利率4.61% 安徽省能源集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债098015付息,票面利率4.60% 江苏沙钢集团10亿元三年期浮息(一年定存基准)中票1082022付息,基本利差1.95% 财政部280亿元30年期固息国债110005付息,票面利率4.31% 国家开发银行195.5亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债110210付息,基本利差0.70% 江苏武进经济发展集团25亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180035付息,票面利率6.55% 浙江商业集团5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180036付息,票面利率5.46% 保定天威集团10亿元五年期中票1182040付息,票面利率5.85% 昆明钢铁控股公司10亿元五年期中票1182041付息,票面利率6.24% 北京基础设施投资公司30亿元三年期中票1182042付息,票面利率4.87% 太原钢铁集团20亿元五年期中票1182043付息,票面利率5.41% 阳泉煤业集团10亿元五年期中票1182044付息,票面利率5.41% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国人保部副部长胡晓义称,该部正在与有关部门研究社保基金保值增值具体的操作办 法.但何时入市,他并没有给出准确的时间点.[ID:nCN1408168] --央行货币政策委员会委员李稻葵表示,由於今年国内外仍有许多不确定因素,所以货币政 策仍需"走一步看一步",今年一季度是政策预调微调的关键.宏观经济发展最大的不确定性仍 是房地产,而股市可能会有较好的发展. --国务院发展研究中心主任李伟表示,今年中国经济发展的内、外环境趋於复杂,不确定因 素增加,短期需求回调和中长期潜在增长率下降叠加,经济增长面临较大下行压力.预计全年经 济增长将在8.5%左右.[ID:nCN1409106] ==============================================================================(完) --整理 冉莹/曲伟治; 审校 刘昕