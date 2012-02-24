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亚洲 | 2012年 2月 24日 星期五 09:10 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--2月24日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标: 
 
  中国浦发银行(600000.SS)300亿元人民五年期固息金融债,利率申购区间4.20%-4.40%
  江阴兴澄特种钢8亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),中国银行主承
  中铝公司50亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),招商银行及北京银行主承
  石家庄2.8亿元两年期中小企业集合票据簿记建档(债项评级AAA,中债增进担保),中信银行主承
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  二、新债上市:  

  巨石集团7亿元一年期短融041259009,票面利率6.00%
  浙江荣盛控股10亿元三年期中票1282040,票面利率6.31% 
  中国电力投资集团23亿元一年期短融041261008,票面利率4.55%
  淮南矿业集团15亿元一年期短融041262007,票面利率4.55%
  铁道部150亿元五年期中票1282039,票面利率4.60%
  延安城投15亿元五年期固息债1280009,票面利率7.05%
  山东高速集团20亿元10年期固息债1280010,票面利率5.72%
  珠海华发集团25亿元六年期固息债1280014,票面利率8.43%
  青岛城投8.6亿元五年期固息债1280015,票面利率6.19%
  青岛城投8.4亿元七年期固息债1280016,票面利率6.89%
  铁道部150亿元五年期中票1282039,票面利率4.60%
  浙江荣盛集团10亿元三年期中票1282040,票面利率6.31%  
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  三、缴款:

  华泰集团6亿元一年期短融
  浙江国际贸易集团10亿元一年期短融
  桑德环境(000826.SZ)4亿元一年期短融
  深圳华强集团5亿元三年期中票
  青岛渤海农业公司3.5亿元一年期短融
  百联集团10亿元一年期短融
  珠海华发集团25亿元六年期固息债1280014,票面利率8.43%
  辽宁方大集团5亿元六年期固息债1280020,票面利率8.09%
  辽宁方大集团5亿元七年期固息债1280021,票面利率8.29%
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  四、还本付息:
  
  中国人民银行10亿元三个月期央行票据1101091到期兑付,参考收益率3.1618%
  武汉钢铁集团60亿元一年期短融1181065到期兑付,票面利率4.49%
  中国石化(600028.SS)(0386.HK)35亿元10年期固息债048001付息,票面利率4.61%
  安徽省能源集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债098015付息,票面利率4.60%
  江苏沙钢集团10亿元三年期浮息(一年定存基准)中票1082022付息,基本利差1.95%
  财政部280亿元30年期固息国债110005付息,票面利率4.31%
  国家开发银行195.5亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债110210付息,基本利差0.70%
  江苏武进经济发展集团25亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180035付息,票面利率6.55%
  浙江商业集团5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180036付息,票面利率5.46%
  保定天威集团10亿元五年期中票1182040付息,票面利率5.85%
  昆明钢铁控股公司10亿元五年期中票1182041付息,票面利率6.24%
  北京基础设施投资公司30亿元三年期中票1182042付息,票面利率4.87%
  太原钢铁集团20亿元五年期中票1182043付息,票面利率5.41%
  阳泉煤业集团10亿元五年期中票1182044付息,票面利率5.41%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国人保部副部长胡晓义称,该部正在与有关部门研究社保基金保值增值具体的操作办
法.但何时入市,他并没有给出准确的时间点.[ID:nCN1408168]

  --央行货币政策委员会委员李稻葵表示,由於今年国内外仍有许多不确定因素,所以货币政
策仍需"走一步看一步",今年一季度是政策预调微调的关键.宏观经济发展最大的不确定性仍
是房地产,而股市可能会有较好的发展. 

  --国务院发展研究中心主任李伟表示,今年中国经济发展的内、外环境趋於复杂,不确定因
素增加,短期需求回调和中长期潜在增长率下降叠加,经济增长面临较大下行压力.预计全年经
济增长将在8.5%左右.[ID:nCN1409106] 

  ==============================================================================(完)

  --整理 冉莹/曲伟治; 审校 刘昕

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