《2012年中国央行公开市场单周资金流向一览》--2月23日

路透上海2月23日电---面对资金面持续紧张,中国央行本周暂停公开市场操作,但净投放金 额仅20亿元人民币.业内人士称,为支撑经济和防范通胀反弹,央行的政策目标是保持流动性处 於适当的"紧平衡"状态,未来公开市场操作将充分体现逆向调控思路和灵活性. 他们指出,虽然央行上周末宣布调降存款准备金率,但资金释放还需要等到本周五,因此未对 货币市场利率产生立竿见影的效果.不过,预计随着3月公开市场到期量的增多,紧绷的资金面 将逐步得到缓和. 以下为2012年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 央票 正回购 逆回购 逆回购 净回笼量(-) 到期量 到期量 发行量 操作量 操作量 到期量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 2012/1/1-1/6 10 500 -- -- -- -- +510 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/7-1/13 80 650 -- -- -- -- +730 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/14-1/21 10 -- -- -- 3,520 -- +3,530 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/22-1/29 10 -- -- -- -- -- +10 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/30-2/3 10 -- -- -- -- 3,520 -3,510 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/4-2/10 20 -- -- 460 -- -- -440 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/11-2/17 70 -- -- 160 -- -- -90 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/18-2/24 20 -- -- -- -- -- +20 --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 +760 注: 1.浏览央行2011年公开市场单周资金流向一览,请点选[ID:nCN1311614] 2.考虑到资金实际到账时间因素,每周央票和正回购到期量统计时间段为上周六至本周五. 3,春节长假期间,考虑到周末换休因素,统计时段分为1/14-1/21和1/22-1/29.(完) --整理 周晓峰; 审校 边竞