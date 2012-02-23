版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 23日 星期四 13:03 BJT

《2012年中国央行公开市场单周资金流向一览》--2月23日

路透上海2月23日电---面对资金面持续紧张,中国央行本周暂停公开市场操作,但净投放金
额仅20亿元人民币.业内人士称,为支撑经济和防范通胀反弹,央行的政策目标是保持流动性处
於适当的"紧平衡"状态,未来公开市场操作将充分体现逆向调控思路和灵活性. 

  他们指出,虽然央行上周末宣布调降存款准备金率,但资金释放还需要等到本周五,因此未对
货币市场利率产生立竿见影的效果.不过,预计随着3月公开市场到期量的增多,紧绷的资金面
将逐步得到缓和. 

  以下为2012年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间          央票     正回购     央票     正回购    逆回购   逆回购  净回笼量(-)
                    到期量    到期量    发行量    操作量    操作量   到期量 /净投放量(+)
 ---------------------------------------------------------------------------------------
  2012/1/1-1/6        10       500        --        --        --       --      +510
 ---------------------------------------------------------------------------------------
       1/7-1/13       80       650        --        --        --       --      +730
 ---------------------------------------------------------------------------------------
       1/14-1/21      10        --        --        --       3,520     --    +3,530
 ---------------------------------------------------------------------------------------
       1/22-1/29      10        --        --        --        --       --       +10
 ---------------------------------------------------------------------------------------
       1/30-2/3       10        --        --        --        --     3,520   -3,510
 ---------------------------------------------------------------------------------------
       2/4-2/10       20        --        --       460        --       --      -440
 ---------------------------------------------------------------------------------------
       2/11-2/17      70        --        --       160        --       --       -90
 ---------------------------------------------------------------------------------------
       2/18-2/24      20        --        --        --        --       --       +20
 ---------------------------------------------------------------------------------------
       累计                                                                    +760

 注: 1.浏览央行2011年公开市场单周资金流向一览,请点选[ID:nCN1311614]
     2.考虑到资金实际到账时间因素,每周央票和正回购到期量统计时间段为上周六至本周五.
     3,春节长假期间,考虑到周末换休因素,统计时段分为1/14-1/21和1/22-1/29.(完)

  --整理 周晓峰; 审校 边竞

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐