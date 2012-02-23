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亚洲 | 2012年 2月 23日 星期四 13:01 BJT

《外汇动态》美元/日圆上档压力沉重,因日本出口商急於达到汇率目标

0437GMT---两名东京交易员称,美元/日圆JPY=一度高见80.35日圆,之後持续小幅下滑,现跌0.2%至80.10日圆,因日本出口商急於达到下一财年的美元/日圆目标. 部分出口商下一财年目标为80日圆,他们已经在对冲2012/13财年第一季的美元/日圆. 交易商表示,短线账户试图推动汇价升破昨日高位,以触发80.41日圆上方的小规模停止单,但未能成功攻克,因而决定了结获利. 日本进口商整日持续买进限制了美元跌势.交易商称,80.00和79.90日圆处挂有一些小规模停止单,上档方面的停止单则挂在80.60.(完) --编译 许娜;审校 张明钧

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