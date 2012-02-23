版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 23日 星期四 13:39 BJT

〔澳洲股市〕收跌0.2%结束四日连涨,银行股和矿产股下挫

路透墨尔本2月23日电---澳洲股市周四收跌0.2%,结束一连四日的涨势,银行股和矿产股下挫,因人们担心油价上涨将抑制全球经济成长,此外数据显示欧元区可能陷入衰退.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐