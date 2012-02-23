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亚洲 | 2012年 2月 23日 星期四 13:52 BJT

〔台湾股市〕收低64.38点,华亚科因私募案股价上涨

路透台北2月23日电---台湾股市周四收低0.8%,追随周边股市下跌,受累于全球经济增长的担忧,但华亚科(3474.TW)攀升4.6%,此前该公司公告称,董事会通过私募增资,由原始大股东之一的美国美光(MU.O)以50亿台币全数认购.[ID:nCT0435918]

加权股价指数.TWII下跌64.38点至7,937.3点,此前开盘下降0.25%.

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