〔台湾股市〕收低64.38点,华亚科因私募案股价上涨

路透台北2月23日电---台湾股市周四收低0.8%,追随周边股市下跌,受累于全球经济增长的担忧,但华亚科(3474.TW)攀升4.6%,此前该公司公告称,董事会通过私募增资,由原始大股东之一的美国美光(MU.O)以50亿台币全数认购.[ID:nCT0435918]