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亚洲 | 2012年 2月 23日 星期四 14:09 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元走跌,上攻失败刺激获利了结

* 欧元兑澳元和新西兰元本周累计上涨逾1.7%

* 易受冲击,因未能突破上扬而且市场多头仓位偏多

* 澳洲央行总裁周五将在议会就政策作证

路透惠灵顿/悉尼2月23日电---澳元和新西兰元周四走势承压,因再次上攻失败使其技术面疲弱,从而刺激多头市场了结获利.

澳元和新西兰元兑欧元卖盘众多,近几周投资者一直大举做空欧元直到希腊援助协议达成.受此影响,澳元兑欧元和美元均形成双顶,而这通常暗示短期内将回撤.

"人们试图抛售澳元,可能因为其上行趋势受损,"苏格兰皇家银行策略师Greg Gibbs称.

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