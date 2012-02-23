〔中国新债〕浦发银行300亿元五年期固息债利率申购区间4.20%-4.40%

路透上海2月23日电---中国上海浦东发展银行股份有限公司(600000.SS)周四公告称,明日将发行的300亿元人民币五年期固息金融债,票面利率申购区间为4.20%-4.40%.

该期债为浦发银行2012年第一期金融债券,募集资金将全部用於支持小企业贷款.该期债将采取固定利率形式,单利按年度计息,不计复利,最终票面利率将根据簿记建档结果,由发行人与联席主承销商协商一致後确定.

该期债发行期限为2月24日-2月28日;经中国人民银行批准後,该期债将在全国银行间债券市场交易流通.

其清偿顺序等同于商业银行一般负债,先于商业银行长期次级债务、混合资本债券以及股权资本的无担保金融债券.

该期债的主承销商为中金公司和海通证券(600837.SS).经联合资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA.

银监会於去年10月末发布支持商业银行进一步改进小型微型企业金融服务的通知,明确专项金融债所对应的单户授信总额500万元(含)以下的小型微型企业贷款,在计算"小型微型企业调整後存贷比"时,可在分子项中予以扣除.[ID:nCN1173830]

兴业银行(601166.SS)於去年12月末抢得首单,发行了300亿元五年期小微企业专项债;本月稍早民生银行(600016.SS)(1988.HK)发行的300亿元五年期小微企业专项债,最终确定票面利率为4.30%,位於申购区间4.2%-4.4%的中端.(完)