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亚洲 | 2012年 2月 23日 星期四 14:17 BJT

〔韩国股市〕收跌1.03%,科技类股领跌

路透首尔2月23日电---韩国股市周四收低,因外资转为卖超韩股,抛售三星电子(005930.KS)等科技类股,三星电子股价挫跌3.1%.

综合股价指数(KOSPI).KS11跌1.03%,收报2,007.80点.(完)

--编译 王翔琼;审校 戴素萍

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