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亚洲 | 2012年 2月 23日 星期四 14:18 BJT

〔日本股市〕收高但未能突破9,600点关口,日圆下跌支撑市场人气

路透东京2月23日电---日股日经指数周四收盘涨至略低於9,600点水准,日圆下跌支撑市场人气并提振风险偏好.

日经指数.N225收涨0.4%,报9,595.57点.昨日突破阻力位,自8月初以来首次收於9,500点之上.

东证股价指数.TOPX收涨0.5%,报829.35点.(完)

--编译 许娜; 审校 高琦

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