〔投行观点〕今年金价料升至2,025美元,受避险需求推动--瑞银

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京2月23日电---瑞银(UBS)集团全球大宗商品及原材料策略师贺培德周四表示,鉴於目前全球经济形势不佳,黄金已成为重要的"货币",预计到今年年底金价会达到每盎司2,025美元.
该预测意味着今年金价将刷新去年9月创下1,920.30美元纪录高位.现货金XAU=周四报1,780美元,较去年12月低点上涨逾16%.
贺培德称,全球流动性现阶段有了较好的转变,美国经济开始出现缓慢复苏,但中国经济前景面临一些不确定性.瑞银看好黄金和铂金XPT=等贵金属,石油CLc1和天然气,以及大豆Sc1.
不过他同时也指出,黄金虽是避险天堂,但并不能保证任何时候都有投资价值,全球经济趋稳,各国央行开始加息之後,金价将面临更多下行压力.
瑞银看空一些结构性供应过剩,易受中国政策影响的品种,比如铝、镍、棉花、玉米、钢铁和水泥.
贺培德表示,去年第四季度钢铁疲软的状况今年依然没有得到改观,目前中国的钢铁库存量可满足商品房建设六七个月的需求.
据国际钢铁协会数据,1月全球钢产量减少,主要产国中国的产出下降13%,因工业需求依旧疲弱且经济前景充满不确定.[ID:nCT0435538]
瑞银认为,受制於价格和供给面等的不确定性因素,铜、焦煤、锌、小麦和铁矿石等品种今年的前景不太明朗.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。