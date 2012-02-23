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亚洲 | 2012年 2月 23日 星期四 14:27 BJT

〔东京美债〕公债价格微跌,关注周四的七年期公债标售

路透东京2月23日电---美国公债价格周四在亚洲市场小幅下跌,投资者准备迎接本周新债标售.

周四290亿美元的七年期公债标售可能获得强劲需求,因此年期的公债在回购市场上以"特别方式"或负利率交易.

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