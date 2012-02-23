索尼新款掌机Vita登陆美国 恐生不逢时

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透2月22日电(记者 Liana B. Baker)---索尼公司(6758.T)新款掌机Vita周三登陆美国市场。随着用户游戏习惯的快速变化，Vita可能成为最後一代掌机。
Vita的销售将面临一场攻坚战。因游戏玩家要麽使用智能手机玩游戏，要麽就用携带方便的苹果iPad玩儿游戏。Vita的售价为250美元，等同于入门级的索尼PlayStation或微软(MSFT.O)的Xbox。
分析人士对这款产品能否吸引"粉丝"表示怀疑，即使索尼将重点客户定位於铁杆玩家，并为Vita制定了5,000万美元的营销推广计划。此外，索尼还与快餐连锁店店Taco Bell合作，推出抽奖赢Vita活动。
市场研究公司Gartner Research的主管迈克尔·加滕伯格(Michael Gartenberg)表示："看起来索尼似乎为没有智能手机和平板电脑的世界设计了一款产品。"这款产品的售价比多数手机贵，又与多数游戏机价格类似，很难说它的市场在哪里。"(完)
--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。