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债券 | 2012年 2月 23日 星期四 14:46 BJT

〔欧股业绩〕德国安联第四季净利逊於预估,受累于希腊债券减记

路透法兰克福2月23日电---欧洲最大保险商--德国安联(ALVG.DE)周四公布,第四季净利为4.92亿欧元,逊於预期,受希腊主权债减值支出拖累.

路透调查的14家银行和券商平均预估,安联第四季净利料为9.58亿欧元.

德国安联和法国安盛(Axa)(AXAF.PA)等大型保险商,去年受到自然灾害大额损毁索赔和所持希腊债券减记的直接冲击;另一方面,欧债危机相关疑虑阻碍了保险投资产品的销售,构成间接冲击.

安联称,全年净利为25.5亿欧元,较2010年全年的略多於50亿欧元减少约一半.

该保险商表示,派息将稳定在每股4.50欧元.(完)

--编译 艾茂林;审校 张涛

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