篮球巨星乔丹起诉中国乔丹体育侵权

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海2月23日电---篮球巨星乔丹周二向中国法院起诉中国体育用品公司--乔丹体育，指控该公司未经授权使用其姓名。
乔丹周四称，乔丹体育通过使用其中文译名和球衣号码拓展业务，但并未获得他的授权。
"很遗憾看到一家公司在没有得到自己允许的前提下，利用自己的中国名字做生意，同时还使用了23号球衣，并试图使用我孩子的名字。"乔丹在声明中写道。
"这次诉讼并非出於金钱的考虑，而是维护原则，维护我的名字。"
声明称，乔丹体育注册了"乔丹"商标，但声明未明确乔丹希望从乔丹体育获得怎样的赔偿。
乔丹体育发言人表示，他尚未从公司法务部门获得诉讼的详细资料，因此无法予以置评。(完)
--编译：李富强 发稿：王凤昌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。