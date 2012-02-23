〔欧股业绩〕法国农业信贷银行第四季净亏30.7亿欧元,亏损超出预期

中国票据市场：转贴利率本周续小降，因跨过月末流动性暂稳中向好
路透上海3月3日 - 中国票据市场本周转贴利率继续回落，但幅度有限。交易人士表示，跨过月末后机构信贷规模压力减轻，同时月初资金面再度重回宽松局面，票据利率在偏淡交投中略有下行，但整体变化并不算大；短期资金面若能保持平稳，票据价格料小幅震荡，但季末仍面临不确定性。
路透巴黎2月23日电---法国第三大上市银行--法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)周四公布,第四季净亏损30.7亿欧元(40.6亿美元),净亏超出预期,因受到资产负债表缩水的成本及希腊债务危机的冲击.
业绩受到逾20亿欧元的季度一次性费用拖累.农业信贷银行曾在去年12月披露这一费用.该行目前已由新管理层经营,并正试图回到以风险较低的零售贷款业务为基础的状态.
尽管相较于其他大型欧洲竞争者,农业信贷银行对投资银行业务的依赖程度较低,但2008年金融危机後,该行因收购希腊本土银行Emporik、以及结束风险活动所带来成本而遭到重创.
该行录得净亏31亿欧元,路透对11位分析师调查的平均预估为27.5亿欧元.该行营收下滑4%至46.6亿欧元,高於调查的平均预估45.4亿欧元.
农业信贷银行除了对萎缩的投资银行业务及对欧元区其他银行持股的价值进行了减记,对所持希腊债务提列了2.2亿欧元的费用,而且第四季资产销售亏损了4.82亿欧元.
和国内竞争对手法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA)(SOGN.PA)一样,农业信贷银行将不会派发2011年的股息.该行亦取消了2014年的目标.
农业信贷银行截至2011年底的核心一级资本充足率为8.6%,较上年同期高初0.2个百分点.该指标是一项衡量银行承担损失能力的关键指标.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张明钧
路透上海3月3日 - 中国票据市场本周转贴利率继续回落，但幅度有限。交易人士表示，跨过月末后机构信贷规模压力减轻，同时月初资金面再度重回宽松局面，票据利率在偏淡交投中略有下行，但整体变化并不算大；短期资金面若能保持平稳，票据价格料小幅震荡，但季末仍面临不确定性。
(新增高标利率与交易员评论) 路透台北3月3日 - 台湾央行周五公布，今日标售的1,600亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.521 %，符合市场预估区间0.50-0.53%，较前次标售均标低0.3个基点。 另据三位金融市场交易员透露，今日得标利率高标为0.538%，较上次高标0.545%走低0.7个基点。 “这次标的时间跟上次离很近，所以利率没什么变化。”一位大型银行资调人士说。 央行表示，此次投标总金额为1,600亿台币，投标倍数为2.13倍，前次则是2.14倍。 路透周四调查结果显示，本次一年期定存单加权平均得标利率中值料落在0.50-0.53%，大区间则落在0.50 -0.55%。 台湾央行2月21日标售的1,600亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.524%，符合于市场预估区间0.5 2-0.55%，较前次标售均标低1.8个基点；高标落在0.545%。 台湾央行自2010年4月起按月标售一次1,0
中国国家主席习近平周二称，2017年要坚持稳中求进工作总基调，确保经济平稳健康发展，努力提高经济运行质量和效益；确保供给侧结构性改革得到深化，经济结构调整取得有效进展。