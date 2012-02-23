〔欧股业绩〕法国农业信贷银行第四季净亏30.7亿欧元,亏损超出预期

路透巴黎2月23日电---法国第三大上市银行--法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)周四公布,第四季净亏损30.7亿欧元(40.6亿美元),净亏超出预期,因受到资产负债表缩水的成本及希腊债务危机的冲击.

业绩受到逾20亿欧元的季度一次性费用拖累.农业信贷银行曾在去年12月披露这一费用.该行目前已由新管理层经营,并正试图回到以风险较低的零售贷款业务为基础的状态.

尽管相较于其他大型欧洲竞争者,农业信贷银行对投资银行业务的依赖程度较低,但2008年金融危机後,该行因收购希腊本土银行Emporik、以及结束风险活动所带来成本而遭到重创.

该行录得净亏31亿欧元,路透对11位分析师调查的平均预估为27.5亿欧元.该行营收下滑4%至46.6亿欧元,高於调查的平均预估45.4亿欧元.

农业信贷银行除了对萎缩的投资银行业务及对欧元区其他银行持股的价值进行了减记,对所持希腊债务提列了2.2亿欧元的费用,而且第四季资产销售亏损了4.82亿欧元.

和国内竞争对手法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA)(SOGN.PA)一样,农业信贷银行将不会派发2011年的股息.该行亦取消了2014年的目标.

农业信贷银行截至2011年底的核心一级资本充足率为8.6%,较上年同期高初0.2个百分点.该指标是一项衡量银行承担损失能力的关键指标.(完)