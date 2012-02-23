〔中国票据市场〕转贴利率变动不大,资金成本高企抑制续跌空间

路透上海2月23日电---中国票据市场转贴利率周四变动不大,尽管存准率下调将自明日起实施,但市场流动性仍未现缓和迹象,回购利率甚至继续冲高,在资金成本高企的制约下,转贴利率的续降阻力加大.

上海一银行交易员称,"(转贴利率)跌势趋缓了,跟资金成本有关系,回购利率也下不来...之前是(票源不多)大家心中没底,先抢一点再说."

他并指出,近期直贴规模的不断增长,令票源供不应求的局面得到明显缓解,这令转贴利率难再有大跌空间.

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四上涨.虽然明日就是下调存准率执行日,但大额逆回购到期和月末效应的利空因素令投资者愈加谨慎,周五後资金面预计仍将维持紧平衡的市况.[CN/CN]

中国人民银行上周六宣布,将自24日(周五)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年首次下调.本次下调後,大型金融机构的存准率将调降至20.5%,预计将向金融系统注入资金约4,000亿元人民币.[ID:nCN1398154]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 7.3858/6.8882 7.7779/7.2914 8.8309/8.1665

上日 7.3858/6.8882 7.7779/7.2914 8.8309/8.1665

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变动 0bp/0bp 0bp/0bp 0bp/0bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价持稳**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为5.9865%,与上日持平.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.3870/3.3132 3.3960/3.3395

上日 3.3892/3.3162 3.4000/3.3435

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 边竞; 审校 林高丽

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