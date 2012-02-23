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债券 | 2012年 2月 23日 星期四 15:18 BJT

〔德国经济〕经济滑坡对1月税收收入构成压力--德国财政部

路透柏林2月23日电---德国财政部周四表示,经济滑坡对德国1月的税收收入构成了压力,若非一项一次性效应,当月税收收入本会下降.

德国财政部在其月报中称,1月联邦和州税收收入较上年同期增长3.9%,但增长的原因主要是因为19亿欧元的一次性效应.

"若非这项非常规收入,1月税收收入将同比下滑0.4%,"德国财政部称.(完)

--编译 王洋;审校 张涛

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