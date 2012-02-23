〔中国债市〕人民币利率互换延续窄幅波动,因资金面短期走势难判断

路透上海2月23日电---中国人民币利率互换(IRS)周四延续窄幅波动走势,主因短期资金面走势难判断,但预计月末过後,市场可能略为向下调整.

北京一银行交易员说,"回购利率这麽高,过几天吧,可能会稍微好一点."

他表示,市场目前最大的分歧和不确定,就是对整个资金面的把握上.虽然,明日准备金下调将释放流动性,但月底市场对资金的需求量也大,能松多少不好判断.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四上涨.虽然明日就是下调存准率执行日,但大额逆回购到期和月末效应的利空因素令投资者愈加谨慎,周五後资金面预计仍将维持紧平衡的市况.

央行将自24日(周五)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年首次下调.本次下调後,大型金融机构的存准率将调降至20.5%,预计将向金融系统注入资金约4,000亿元人民币.[ID:nCN1398154]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周四 3.6100/3.7320 3.2783/3.3717 3.2417/3.3383 3.3500/3.4500 3.2800/3.6500

周三 3.5680/3.6960 3.2317/3.3267 3.2067/3.3050 3.3283/3.4267 3.2550/3.6275

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变动 0.0420/0.0360 0.0466/0.0450 0.0350/0.0333 0.0217/0.0233 0.0250/0.0225

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年1月人民币IRS成交的名义本金总额为971.53亿元人民币,较2011年12月的2,230.58亿元降近六成.(完)

--发稿 周晓峰; 审校 杨淑祯

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