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债券 | 2012年 2月 23日 星期四 15:25 BJT

〔欧元债市〕德债期货开高,经济增长与希腊疑虑引发避险买盘

路透伦敦2月23日电---德国公债期货周四高开,因油价大涨引发全球经济增长担忧,且希腊实施新援助协议所要求撙节措施的能力令人质疑.

叙利亚形势持续动荡且围绕伊朗核计划的谈判失败,推动石油价格走高,促使投资者转投收益较低的安全资产,比如美债与德债.

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