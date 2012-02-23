〔欧元债市〕德债期货开高,经济增长与希腊疑虑引发避险买盘

中国票据市场：转贴利率本周续小降，因跨过月末流动性暂稳中向好
路透上海3月3日 - 中国票据市场本周转贴利率继续回落，但幅度有限。交易人士表示，跨过月末后机构信贷规模压力减轻，同时月初资金面再度重回宽松局面，票据利率在偏淡交投中略有下行，但整体变化并不算大；短期资金面若能保持平稳，票据价格料小幅震荡，但季末仍面临不确定性。
路透伦敦2月23日电---德国公债期货周四高开,因油价大涨引发全球经济增长担忧,且希腊实施新援助协议所要求撙节措施的能力令人质疑.
叙利亚形势持续动荡且围绕伊朗核计划的谈判失败,推动石油价格走高,促使投资者转投收益较低的安全资产,比如美债与德债.
路透上海3月3日 - 中国票据市场本周转贴利率继续回落，但幅度有限。交易人士表示，跨过月末后机构信贷规模压力减轻，同时月初资金面再度重回宽松局面，票据利率在偏淡交投中略有下行，但整体变化并不算大；短期资金面若能保持平稳，票据价格料小幅震荡，但季末仍面临不确定性。
(新增高标利率与交易员评论) 路透台北3月3日 - 台湾央行周五公布，今日标售的1,600亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.521 %，符合市场预估区间0.50-0.53%，较前次标售均标低0.3个基点。 另据三位金融市场交易员透露，今日得标利率高标为0.538%，较上次高标0.545%走低0.7个基点。 “这次标的时间跟上次离很近，所以利率没什么变化。”一位大型银行资调人士说。 央行表示，此次投标总金额为1,600亿台币，投标倍数为2.13倍，前次则是2.14倍。 路透周四调查结果显示，本次一年期定存单加权平均得标利率中值料落在0.50-0.53%，大区间则落在0.50 -0.55%。 台湾央行2月21日标售的1,600亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.524%，符合于市场预估区间0.5 2-0.55%，较前次标售均标低1.8个基点；高标落在0.545%。 台湾央行自2010年4月起按月标售一次1,0
中国国家主席习近平周二称，2017年要坚持稳中求进工作总基调，确保经济平稳健康发展，努力提高经济运行质量和效益；确保供给侧结构性改革得到深化，经济结构调整取得有效进展。