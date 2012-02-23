卡恩再陷招妓风波 接受传讯後获释

日本金融：政府退休金投资基金创史上最佳季度表现，受惠于股市大涨
路透东京3月3日 - 全球最大养老基金--日本政府退休金投资基金(GPIF)公布史上最佳季度获利，主要拜当地股市大涨之赐。
(本文由路透中文网编译提供)
路透法国里尔2月22日电(记者 Pierre Savary)---国际货币基金组织(IMF)前总裁卡恩(Dominique Strauss-Kahn)周三从当地警察局获释。此前他因招妓丑闻被警方扣留，接受了两天的讯问。
法庭称，卡恩还必须与一名法官碰面，接受进一步的讯问，但未给出日期。
去年5月，卡恩被控在纽约对一名酒店女服务员性侵未遂，随即，他的法国总统梦和IMF总裁任期均告结束。
调查人员目前正调查卡恩与法国北部城市里尔(Lille)一个卖淫集团的关系。
卡恩的律师Frederique Beaulieu表示："他回答了所有问题，他能够离开是个好事，如果他回答了所有问题，他获释是很正常的。"
法国《星期日报》(JDD)在其网站上报导称，卡恩将於3月28日与法官碰面。
警方希望确定，卡恩是否知道跟他一起参加里尔、巴黎和华盛顿派对的一些女性是妓女。
他的律师称，卡恩没有理由知道那些参加派对的女性是妓女。
调查人员要麽放弃对卡恩的所有指控，要麽将正式对其进行调查。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透东京3月3日 - 全球最大养老基金--日本政府退休金投资基金(GPIF)公布史上最佳季度获利，主要拜当地股市大涨之赐。
路透台北3月3日 - 台湾股市周五收跌。分析师表示，美国3月升息预期升温打压美股，亚股跟着全面走跌 ，台币受到外资汇出大贬，股市也收跌，下周先视9,600点支撑能否守稳。 台湾加权股价指数 收跌0.45%,至9,648.21点；今日成交初值 为840.08亿台币，上交易 日修正后为1,041.60亿。 分析师指出，周五的亚洲股市和货币同步走弱，国际热钱流回美国市场，新兴市场股汇市卖压颇大，全盘 皆墨，这是大环境的因素。 〞美国升息的预期加强，另外还有台湾有自己基本面不够好的利空。〞凯基投顾分析师张明祥说。 他也指出，中低阶智能手机的库存调整原本预期3月底能够结束，但中国及印度的销售情况不佳，相关电 子族群供应链显示，库存调整期可能要到5月底才能结束。此外，台币今年至今大幅升值，科技业料将出现汇 兑损失。虽然近两日回贬料能回冲些许汇兑损失，不过首季汇损料仍是首季获利的负面因素。 分析师预估，下周台股的交易区间先看9,400-9,800点，震荡料稍大。美联储3月1
日经权重股迅销(Fast Retailing)逆势上扬，该股受强劲月度销售数据提振大涨2.1%，为日经指数贡献了29个点的升幅。