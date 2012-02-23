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亚洲 | 2012年 2月 23日 星期四 15:42 BJT

〔日本股市〕上涨并收在9,600点略下方,日圆下跌支撑市场人气(更新版)

(新增细节和评论)

* 日经指数涨0.4%,收在9,600点略下方

* 尔必达跃升,此前高盛和瑞士信贷增持该股

* 马自达跌6.8%,因拟供股筹资1,620亿日圆

路透东京2月23日电---日股日经指数周四上涨,收在略低於9,600点水准,日圆下跌提振风险偏好并支撑市场.日股可望录得20年来2月的最佳表现.

美国公布一连串强劲经济数据,欧洲央行(ECB)注入近5,000亿欧元流动资金,日本央行进一步放松政策,这些因素共同推动日经指数月内上扬9%,年内累涨13.5%.

市场人士称,由於这波涨势多由外资驱动,因此若其它投资者参与进来,日经指数还有上升空间.

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