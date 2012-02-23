〔表格〕外资在韩国股市卖超364亿韩元

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透首尔2月23日电---韩国证券交易所周四公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超364亿韩元,结束之前连续四个交易日的买超.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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2月23日 -36.4 -219.8 237.3
2月22日 310.2 -242.4 -16.3
2月21日 129.1 -306.7 180.6
2月20日 164.3 -263.6 66.6
2月17日 262.4 -54.0 -302.9
2月16日 -53.7 -348.3 417.9
2月15日 243.5 -53.6 -341.2
2月14日 20.9 69.9 147.9
2月13日 168.3 -89.8 -178.6
2月10日 88.3 -280.6 319.5
2月 9日 105.3 -98.9 44.5
2月 8日 395.8 15.5 -405.8
2月 7日 364.9 -76.6 -254.4
2月 6日 176.6 -38.8 -146.0
2月 3日 -121.9 -289.4 350.1
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本月以来 3,656.2 -2,773.8 -843.2
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今年以来 9,962.2 -2,413.8 -6,478.1
------------------------------------------------- (完)
--编译 高琦; 审校 白云
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。