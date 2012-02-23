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亚洲 | 2012年 2月 23日 星期四 15:48 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元受买盘支撑,关注德国Ifo数据

0739GMT--欧元兑美元EUR=走高,报1.3284,停止单据称在1.3300上方.欧元兑日圆EURJPY=R升至106.45,距离三个半月高点不远.0900GMT公布的德国Ifo数据若强劲,有可能推动欧元走高,前一天公布的欧元区采购经理人指数(PMI)调查结果疲弱.

美元兑日圆JPY=略微下跌,报80.18.(完)

--编译 丁琦;审校 白云

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