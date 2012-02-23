版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 23日 星期四 15:51 BJT

〔金属期市〕期铜走势沉闷,经济忧虑罩顶

路透新加坡2月23日电---伦敦期铜周四走稳,因市场担心欧洲经济状况,且中国制造业低迷,令铜价很难继续延续今年的涨势.

其它商品和金融市场亦表现迟滞,亚洲股市和欧元下滑,受油价上涨等一系列经济忧虑的拖累.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐