〔背景资料〕全球主要国家及地区最新指标利率一览表

两次降息、预计1兆(万亿)欧元刺激及欧元区经济企稳的初步迹象,都让欧洲央行(ECB)把利率降至新低的可能性消退.欧洲央行总裁德拉吉甫上任的剧烈转折,可能即将平静下来.欧洲央行本月稍早暗示在3月初开会时将维持利率於1%不变,因笼罩欧元区的阴霾已部分消散,希腊纾困协议的通过也降低了不确定性,央行很可能观望一段时间--或许数年.[ID:nCT0436178]

美国联邦储备理事会(美联储,FED)的官员们拥有充分理由,以怀疑的目光来看待当前经济趋强迹象:他们有过因为过度乐观,而无法及时作出反应的前车之鉴.虽然就业数据好转且通胀出现上升迹象,美联储的决策者没有排除未来数月再推一轮货币宽松的可能性.这是因为,当预测今明两年前景时,很多决策者看到了大量恐打破当前温和复苏节奏的风险.[ID:nCN1406634]

英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯周四接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时表示:英国仍处在很不稳定的状况中;英国通胀可能进一步下滑;认为信贷成本和条件将恢复到危机前宽松水平的想法是愚蠢的;货币政策需要保持非常有利於经济扩张的状态,以提振需求.[ID:nCN1407294]

英国央行周三公布的2月8-9日会议记录显示,央行货币政策委员会(MPC)中的两位决策者当时投票支持采取更大规模的刺激举措.[ID:nCN1404530]

最新利率水准* 最近一次变动

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美洲

美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点

基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点

加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点

巴西 Selic利率10.50% 2012年1月18日降50基点

亚洲

日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调

贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点

中国 金融机构一年期存款利率3.5% 2011年7月7日升25基点

一年期贷款利率6.56% 2011年7月7日升25基点

台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点

担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点

短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点

香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点

隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点

韩国 基本利率(base rate)目标3.25% 2011年6月10日升25基点

澳洲 隔夜拆款利率4.25% 2011年12月6日降25基点

马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点

新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点

泰国 一天期附买回利率3.50% 2011年8月24日升25基点

菲律宾 隔夜借款利率4.25% 2012年1月19日降25基点

印度 附买回利率8.50% 2011年10月25日升25基点

附卖回利率7.50% 2011年10月25日升25基点

欧洲

欧元区 主要再融资利率1.00% 2011年12月8日降25基点

英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点

(Bank Rate paid on commercial bank reserves)

瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点

瑞典 附买回利率1.50% 2012年2月16日降25基点

挪威 指标利率1.75% 2011年12月14日降50基点

俄罗斯 指标再融资利率8.00% 2011年12月23日降25基点

一天期存款利率4.00% 2011年12月23日升25基点

非洲

南非 附买回利率5.5% 2010年11月18日降50基点

* 以宣布日为准,多数变动於宣布翌日生效.

** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%;渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%.(完)