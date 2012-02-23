美国仍在考虑是否支持日本加入泛太平洋自贸谈判

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿2月22日电---美国周三称，仍在考虑是否支持日本参与泛太平洋地区自由贸易协定谈判，三个月前日本表示对此感兴趣。
“美国和日本政府都同意，继续咨询程序，晚些时候举行会议。”美国贸易代表办公室在声明中写道，此前美日双方官员进行了为期两天的会议。
“这次会议使美国有机会继续评估日方的准备情况。”美国贸易代表称。
去年11月11日，日本首相野田佳彦宣布日本有兴趣加入泛太平洋自由贸易谈判。本月初美日双方进行了高层对话，本周进行了技术层面的对话。
美国贸易代表曾表示，美国需要与其他八个参与谈判的国家进行协商，才能决定是否支持日本加入谈判，这些国家包括澳大利亚、新西兰、新加坡、越南、马来西亚、文莱、智利和秘鲁。
加拿大和墨西哥也曾要求加入谈判，也在等待决定。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。