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货币新闻 | 2012年 2月 23日 星期四 16:49 BJT

〔欧洲个股〕德国商业银行股价一度重挫8.7%,此前公布第四季业绩

路透2月23日电---德国商业银行(CBKG.DE)股价周四一度重挫8.7%,此前该行公布第四季业绩[ID:nCT0436316].(完)

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