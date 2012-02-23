版本:
中国
货币新闻 | 2012年 2月 23日 星期四 16:42 BJT

〔日本个股〕日产汽车将在全球召回约25万辆Juke、March等型号的汽车

路透东京2月23日电---日本日产汽车(7201.T)周三表示,将在全球召回约25万辆Juke、Infiniti M、March和其他型号的汽车,以修理直喷发动机燃料轨的一处机械故障,该故障或导致极端情况下燃料泄漏.

日产汽车一位发言人称,目前未发现与该缺陷相关的事故或伤情报告.(完)

--编译 丁琦;审校 隋芬

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐