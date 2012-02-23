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货币新闻 | 2012年 2月 23日 星期四 16:38 BJT

〔欧洲汇市〕欧元兑英镑涨至10周高位,兑日圆升至近三个半月高位

路透伦敦2月23日电---欧元兑英镑EURGBP=D4周四涨至10周高位0.8470英镑,延续前一日涨势.英国央行昨日发布的会议记录内容比预期温和,引发今年稍晚推行更多量化宽松的揣测,拉低英镑.

欧元/日圆EURJPY=R涨至近三个月半月高点,中东投资者和英国清算所对欧元的稳定需求推动欧元全线走升.欧元/日圆在电子交易系统(EBS)升至106.61日圆,为11月14日以来最高位.欧元/美元EUR=亦涨0.3%,报1.3290美元.

美元/瑞郎CHF=跌至三个半月低点0.90623瑞郎.(完)

--编译 隋芬;审校

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