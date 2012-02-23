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亚洲 | 2012年 2月 23日 星期四 16:27 BJT

〔标题新闻〕2月22日当周新加坡燃料油库存增加204.3万桶,至2,173.5万桶的40周高位

注:该数据由International Enterprise (IE)公布

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