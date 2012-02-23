《外汇动态》欧元/美元冲破上档阻力且进一步上扬的可能性正在上升

0812GMT--多数欧元兑美元EUR=交易员正采取以1.3300-20为上限的区间交投策略.

对那些寻找顶部的投资者来说,关键在於亚洲各国央行是否会继续提供卖盘,这部分卖盘阻挠了所有近期上探走势.

寻找顶部的投资者需要的另一个因素是,出现可以锁定获利的下跌行情.

由於下跌行情的幅度越来越微小,可以获利了结的机会也随之越来越少.

结果就是100日移动均线切入位1.3305或年度高位1.3322上方的停止单增加.此外,投机客已然持有庞大的核心空仓.欧元兑美元升破阻力且进一步扬升的可能性正在上升.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张明钧

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