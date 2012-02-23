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亚洲 | 2012年 2月 23日 星期四 16:24 BJT

〔全球金市〕金价暂歇近期涨势小跌,但仍受宽松货币政策预期支撑

路透新加坡2月23日电---现货金周四小跌,在前一日升至三个月高位後暂歇涨势,不过对於欧元区和中国公布的经济数据不振後,货币政策将进一步放松的预期支撑金价.

对铂金(白金)的买兴减弱,过去三日供给忧虑和良好的技术面推升铂金价格,使其一度升至数月高位.

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