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货币新闻 | 2012年 2月 23日 星期四 16:45 BJT

〔菲律宾央行〕称仍有放宽政策的空间,全年平均通胀率料在目标区间内

路透马尼拉2月23日电---菲律宾央行总裁周四称,仍有放宽政策的空间,尽管油价高企,全年平均通胀率仍将在目标区间内.(完)

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