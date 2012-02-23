〔中国债市〕资金续紧现券走势僵持,市场观望明日降准对流动性改善效果

路透上海2月23日电---中国银行间债市周四现券收益率走势依旧僵持,因市场资金面紧张态势未有任何缓解迹象.机构多在观望明日存款准备金率正式下调对流动性的改善效果,主动交投意愿有限.

华北一银行交易员称,今日现券"还是僵持,看明天资金面情况吧."

他并表示,如果明日存准率正式下调能令回购利率明显回落,将利好现券.但收益率能有多大幅度的下行,目前还无法判断.

中国央行将自24日(周五)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年首次下调.本次下调预计将向金融系统注入资金约4,000亿元人民币.[ID:nCN1398558]

华南一银行交易员还指出,明日虽有法定存款准备金率下调释放的流动性注入,但这部分资金需扣减上周五央行逆回购操作规模.但因该操作数量不明,因此明日回购利率能否因存准率下调生效而明显回落,还不得而知.

中国证券报上周末援引消息人士透露,由於资金面告急,央行17日以数量招标方式针对部分公开市场一级交易商开展了七天期逆回购操作,利率为5.18%,规模不详.[ID:ID:nCN1397944]

剩余期限约9.5年的固息国债110019券最新双边报价tCN110019=CFXM为3.5300%/3.5100%,与上日尾盘接近.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 5.2563 5.5056

上日 5.0588 5.1028

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4968/3.4338

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9540/2.9060

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.6370/3.5740 (完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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