《外汇动态》若停止单效力不在,欧元/美元应会返至1.3320上方

0822GMT--从买卖单分布情况来看,亚洲投资者在1.3300之前持续卖出欧元兑美元EUR=的偏好已有所消散,同时杠杆账户似乎也大着胆子买进欧元.

1.3290附近的一些停止单已被触发,1.3310上方挂有更多停止单.

但部分亚洲央行逢高出脱欧元的兴趣并未消散,一旦停止单的效力不在,欧元兑美元应会返至1.3320上方.(完)

--编译 兰秀娟;审校 高琦

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