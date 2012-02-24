陆克文称尚未决定是否参选澳总理

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿2月23日电---澳大利亚前外长陆克文(Kevin Rudd)周四表示，他很高兴同仁们支持他参选总理，称其认为现任总理吉拉德(Julia Gillard)不会赢得下次选举。
陆克文周三辞去外长一职，使澳大利亚政府又陷入到新的领导人危机中。
陆克文在华盛顿对记者表示：“对於大家对我参选工党领袖所给予的积极支持和鼓励，我感到非常高兴和鼓舞。”
他表示，自己尚未决定是否参加竞选。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。