陆克文称尚未决定是否参选澳总理

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路透华盛顿2月23日电---澳大利亚前外长陆克文(Kevin Rudd)周四表示，他很高兴同仁们支持他参选总理，称其认为现任总理吉拉德(Julia Gillard)不会赢得下次选举。

陆克文周三辞去外长一职，使澳大利亚政府又陷入到新的领导人危机中。

陆克文在华盛顿对记者表示：“对於大家对我参选工党领袖所给予的积极支持和鼓励，我感到非常高兴和鼓舞。”

他表示，自己尚未决定是否参加竞选。（完）