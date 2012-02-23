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货币新闻 | 2012年 2月 23日 星期四 17:17 BJT

〔欧洲汇市〕欧元兑美元升至两个半月高位,德国IFO优於预期

路透伦敦2月23日电---欧元兑美元周四升至两个半月高位,因德国IFO高於预期.欧元/美元EUR=在EBS升至1.3330,为12月12日以来最高.(完)

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