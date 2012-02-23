〔中欧贸易〕中国商务部称欧盟再次对其产品发起反补贴调查违反WTO规则

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京2月23日电---中国商务部进出口公平贸易局负责人周四称,欧盟对中国出口的有机涂层钢板发起反补贴调查,违反世界贸易组织(WTO)规则,商务部将密切关注该案进展.
刊登在商务部网站上的新闻稿称,2月22日,欧盟对中国出口的有机涂层钢板发起反补贴调查.中国业界对欧盟再次对中国产品发起反补贴调查表示强烈不满,中国政府高度关注.
该负责人表示,当前,世界经济仍未摆脱金融危机的困扰,欧洲多国深陷主权债务危机,各国更应以合作、开放、包容的态度联合一致以应对危机.
"欧盟此时对华启动反补贴调查,将向外界发出一个错误的贸易保护主义的信号,不仅会给中欧钢铁正常贸易蒙上阴影,也将破坏中欧联合应对危机的努力."他称.
此前欧盟已於2011年12月21日对中国有机涂层钢板发起反倾销调查.商务部表示,欧盟在不承认中国市场经济地位,对华反倾销调查采取歧视的、不公正的"替代国"做法的同时,执意对中国同一产品进行反倾销和反补贴双重调查,将会导致"双重救济".(完)
--发稿 谢衡; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。