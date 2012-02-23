〔中欧贸易〕中国商务部称欧盟再次对其产品发起反补贴调查违反WTO规则

路透北京2月23日电---中国商务部进出口公平贸易局负责人周四称,欧盟对中国出口的有机涂层钢板发起反补贴调查,违反世界贸易组织(WTO)规则,商务部将密切关注该案进展.

刊登在商务部网站上的新闻稿称,2月22日,欧盟对中国出口的有机涂层钢板发起反补贴调查.中国业界对欧盟再次对中国产品发起反补贴调查表示强烈不满,中国政府高度关注.

该负责人表示,当前,世界经济仍未摆脱金融危机的困扰,欧洲多国深陷主权债务危机,各国更应以合作、开放、包容的态度联合一致以应对危机.

"欧盟此时对华启动反补贴调查,将向外界发出一个错误的贸易保护主义的信号,不仅会给中欧钢铁正常贸易蒙上阴影,也将破坏中欧联合应对危机的努力."他称.

此前欧盟已於2011年12月21日对中国有机涂层钢板发起反倾销调查.商务部表示,欧盟在不承认中国市场经济地位,对华反倾销调查采取歧视的、不公正的"替代国"做法的同时,执意对中国同一产品进行反倾销和反补贴双重调查,将会导致"双重救济".(完)