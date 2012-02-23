版本:
中国
货币新闻 | 2012年 2月 23日 星期四 17:33 BJT

〔欧洲经济〕智库Ifo经济学家称,德国目前没有面临经济衰退

路透柏林2月23日电---德国智库Ifo经济学家艾柏杰周四称:

* 目前德国经济没有衰退

* 德国国内状况尤其稳定

* 但不能排除存在风险,欧元区危机构成威胁

* 能源价格高企构成额外风险,可能冲击消费和汽车业

* 欧洲央行利率水平适宜

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐