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亚洲 | 2012年 2月 23日 星期四 17:14 BJT

〔韩国汇市〕韩元因欧元区忧虑重燃而下跌,但出口商需求令跌幅有限

路透首尔2月23日电---韩国韩元兑美元周四下跌,因市场对欧元区经济体忧虑重燃,引发全球风险资产抛售,但韩元跌幅受出口商需求限制.

韩元/美元KRW=KRW=KFTC本地市场收报1,129.0,较周三收盘价1,126.0下跌,但脱离2月16日以来盘中低位1,130.3.

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