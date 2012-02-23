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货币新闻 | 2012年 2月 23日 星期四 17:37 BJT

〔欧元区经济〕2012年欧元区经济料将萎缩0.3%--欧盟消息人士

路透布鲁塞尔2月23日电---一位欧盟(EU)消息人士周四在欧盟执委会官方预估数据公布前向路透表示,2012年欧元区经济料将萎缩0.3%,西班牙的经济将萎缩1.0%.

这将为欧元区17国三年以来第二年陷入衰退境地,因欧债危机挫伤企业信心,而且扼杀了2008-2009年全球金融危机後经济强劲复苏的势头.(完)

--编译 兰秀娟;审校 白云

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