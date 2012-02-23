〔中国外汇〕跨境资金净流入规模或减少,有利化解人民币升值预期(更新版)

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8930元附近
路透上海3月3日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8930元附近，较上日贬值约121点。
(新增分析师观点,和更多背景)
* 中国跨境资金净流入规模可能减少--外管局
* 净流入放缓有利化解人民币升值预期--外管局
* 预计今年跨境资金净流入规模低於去年--分析师
路透北京2月23日电---面对空前复杂和严峻的国际经济金融环境,中国周四重申,未来支持中国国际收支顺差基本面因素依存,但跨境资金净流入规模或减少,波动有所加大.分析人士预计,今年跨境资金净流入规模料低於去年.
中国国家外汇管理局刊登的2011年跨境资金流动监测报告指出,跨境资金净流入放缓甚至暂时流出符合政策调控目标,显示了减顺差、促平衡的政策初现成效.
"这有利於实现国际收支平衡,增强宏观调控的有效性,有利於化解人民币汇率升值预期,缓解人民币汇率重估和贸易保护主义的国际压力."外管局称.
2011年人民币兑美元汇价CNY=CFXS累计升值4.70%.而今年1月则贬值0.23%.中国央行上周发布货币政策执行报告称,将增强人民币汇率双向浮动弹性,保持汇率在合理均衡水平上的基本稳定.
国际上测度跨境资金流动状况,一般用国际收支平衡表中的资本和金融项目,主要包括直接投资、证券投资和其他投资,不含储备资产变动(剔除了汇率、资产价格变动等影响.
报告引述数据显示,去年前三季度,资本和金融项目净流入2,500亿美元,相当於同期外汇储备增量的67%,较2010年全年比例高19个百分点.据初步统计,全年净流入(含误差和遗漏)1,867亿美元,相当於外汇储备增量的一半左右.
交通银行金融研究中心研究员鄂永健认为,中国跨境资金净流入放缓暂时流出这个政策调控目标今年依然还是成立的,中国官方也反复强调了今後要促进国际收支平衡.所以这样看,今年中国跨境资金净流入规模应该低於去年.
"除了我们自己的主动调控外,国际金融市场依然动荡,国际资本回流到以美元为主的市场,这一情况应该不会有很大的改观."他说.
不过国开证券宏观经济分析师杜征征较为乐观,他表示,伴随人民币重回升值预期的轨道,预计中国不会出现大规模资金流出现象.
中国1月外汇占款新增约1,409亿元人民币,扭转了此前连续三个月的跌势,显示欧债危机形势趋稳减缓热钱流出.
外管局周四的报告并指出,下一步,外汇管理部门将坚守风险底线,构建防范跨境资金流动冲击的体制机制,保持对异常外汇资金的密切监测和高压态势.
中国国家外汇管理局此前表示,中国近年来国际收支状况趋向基本平衡,预计2012年中国国际收支仍将保持顺差,但顺差将大幅减少,且波动加大,而且今年可能面临跨境资本频繁进出风险.(完)
更多详情,请点选外管局网站(here)
--发稿 康熙泽/谢衡; 审校 黄凯
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